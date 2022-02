Prefeitura de Óbidos abre Edital de Licitação para serviços em escolas do município

A prefeitura de Óbidos, por meio do setor de licitação, lançou o edital tomada de preços N°:002/2022/PMO, que dispõe sobre a contratação de empresa com mão de obra especializada para execução de serviços de reparos, manutenção e pintura das Escolas Municipais.

O certame visa melhorar os espaços educacionais que há anos necessitam de serviços de recuperação.

Lote 01: Manuel Valente do Couto; Inglês de Souza; Madalena Printes; Dr. Raymundo Chaves; Dom Floriano; Raimundo Cardoso; José Tostes e Duque de Caxias - Zona Urbana do Mmunicipio de Óbidos - PA. Valor Orçado - Lote 01: RS1.082.910,92

Lote 02: José Verissimo; São Francisco; Guilherme Lopes de Barros; Frei Edmundo; Irmā Firmina e Centro Municipal de Educação Infantil Perpétuo Socorro. Zona Urbana - Município de Óbidos - PA. Valor Orçado Lote 02: RS 1.306.696,58

A abertura do certame acontecerá no dia 08/03/2022, às 9h.

Local de aquisição dos editais e realização do certame é o seguinte: Prefeitura Municipal de Óbidos - PA/Setor de Licitação, Rua Dep. Raimundo Chaves, 338 Centro; e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. , no horário de 8h às 13h.

Mais informação nos sites seguintes:

https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/

https://obidos.pa.gov.br/c/publicacoes/licitacoes/

FONTE: Comunicação/PMO