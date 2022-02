Plano Municipal de Saneamento para Óbidos foi discutido em Audiência Pública

A prefeitura de Óbidos, realizou na última segunda-feira, 14 de fevereiro, no auditório da escola Dom Floriano Loewenau, uma audiência pública, voltada para a discussão do PMSB (Plano Municipal de Saneamento Básico), a audiência contou com a presença de representantes da sociedade civil e organizada, além do gestor do município Jaime Silva.

O Plano Municipal de Saneamento Básico é uma ferramenta de Planejamento com instrumentos de participação social, visando traçar metas para a melhoria das condições de saúde, qualidade de vida e desenvolvimento local comprometido com as questões ambientais.

As discussões foram conduzidas pelo consultor técnico ambiental José Raimundo Cardoso, segundo o consultor, a iniciativa da gestão municipal em criar o plano foi fundamental para que este momento pudesse acontecer. "Neste primeiro momento, a gente busca fazer o reconhecimento dos principais problemas envolvendo o saneamento básico do município, para que então a gente possa buscar alternativas para solucionar os mesmos, isso só está sendo possível graças ao empenho do governo Municipal", destacou.

O Plano de saneamento básico deve contemplar os quatro serviços básicos: Abastecimento de água potável, Esgotamento sanitário, Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. O prazo final para elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) será dezembro de 2022. A decisão do governo Federal promove alteração no Decreto 7.217/2010, que regulamentou a Lei 11.445/2007 do Saneamento Básico. Segundo o gestor municipal, essa é uma das preocupações que estão sendo tidas como prioridades em seu governo. "Melhorar a qualidade de vida do nosso povo é um de nossos desafios e muito por conta disso, a gente tem buscado elaborar um plano que atenda de fato a demanda da população obidense", destacou o prefeito de Óbidos, Jaime Silva.

A Prefeitura de Óbidos, segue trabalhando no planejamento das ações de saneamento, o plano municipal é fundamental para que estas ações sejam implantadas na prática, e com isso, melhorar a qualidade de vida da população.

Fonte: Comunicação/PMO