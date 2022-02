Defesa Civil estadual realiza visita técnica em Óbidos

O município de Óbidos já decretou no dia 26 de janeiro de 2022 situação de emergência, o documento está em fase final de análise na esfera federal.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Óbidos, recebeu na última quarta-feira, 17 de fevereiro, uma visita técnica da Coordenadoria de Defesa Civil do Estado (CEDEC), representada pelo Major Bruno Freitas e o comandante da 4°REDEC, Coronel Francisco Júnior, que tem dado suporte às coordenadorias municipais na elaboração dos relatórios que são fundamentais para a decretação da situação de emergência.

Vale ressaltar que mesmo estando abrangido juntamente de outros 12 municípios no decreto de situação de emergência do governo do Estado, N° 2.119- 17 de janeiro/2022 - do Estado, o município de Óbidos já decretou no dia 26 de janeiro deste ano situação de emergência, o documento está em fase final de análise na esfera federal.

Segundo o Coordenador de Defesa Civil Municipal, Jamerson Amaral, o município está elaborando projetos de contenção para algumas áreas mais críticas já identificadas. "Nós já estamos com o nosso decreto de situação de emergência por conta das enxurradas em processo de análise em Brasília, e esperamos em breve ter a homologação para que a gente possa ajudar as famílias mais afetadas. O mais importante nesse momento é falar que estamos com um projeto de umas das áreas mais afetadas pelas chuvas já pronto, e agora estamos elaborando outros para então tentar conseguir recursos para realizar o serviço de contenção" destacou o coordenador.

