Defesa Civil de Óbidos divulga Boletim do nível das águas do Rio Amazonas, confira

Na última década as enchentes do Rio Amazonas vêm tirando o sossego da população ribeirinha que habita essa região há séculos. As enchentes nesses anos, foram bem acima do considerado normal pela população da região e especialistas, causando muitos transtornos às comunidades ribeirinhas. As maiores enchentes em Óbidos foram a de 1953, 2009, 2012, 2014 e mais recentemente a de 2021.

Este ano as águas do Rio Amazonas voltaram a preocupar a população obidense e gestores públicos, pois as águas estão subindo e conforme Boletim da Defesa Civil de Óbidos divulgada nesta quarta-feira, dia 17, a anotação do Nível das águas em Óbidos é de 5,83m, sendo que está 7cm abaixo da enchente de 2021; 25 cm acima de 2014; abaixo de 2009 e abaixo 13cm da enchente de 2012 na mesma época.

Confira o Boletim.