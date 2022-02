Óbidos realizou o I Fórum comunitário do selo UNICEF

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES), realizou na manhã desta sexta-feira, 25 de fevereiro, o I Fórum comunitário do selo UNICEF. O evento, ocorreu no Cliper de Terezinha, e teve a participação de lideranças religiosas, comunitárias e políticas.

O Fórum é um momento provocado pelo Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) para que os municípios do Norte e Nordeste brasileiro, possam debater suas políticas públicas para a primeira infância.

A edição 2021-2024 do Selo UNICEF, tem sido discutido há anos pelo município que busca alcançar as principais metas dentro do percurso proposto na metodologia do programa, os Fóruns Comunitários e a Reunião Intermediária de Acompanhamento são estratégias para promover o fortalecimento da participação social nos processos de planejamento, execução, monitoramento e avaliação de políticas públicas para infância e adolescência nos municípios. Estes são espaços nos quais todos têm a oportunidade de refletir e juntos definir as prioridades, para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes.

"É com muita alegria e empenho, que novamente estamos aderindo ao selo UNICEF, esperamos alcançar as metas e ter de fato o reconhecimento, tudo isso pelo bem de nossas crianças e adolescentes, que merecem viver em um mundo melhor e mais igualitário", ressaltou o Prefeito de Óbidos, Jaime Silva



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4811-obidos-realizou-o-i-forum-comunitario-do-selo-unicef#sigProId43375e63a1 View the embedded image gallery online at:

FONTE:Comunicação/PMO