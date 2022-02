Em Óbidos, Academia da Saúde realiza “aulão” temático de Carnaval

A Academia da Saúde de Óbidos, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta sexta-feira, dia 25, um “aulão” temático de Carnaval no polo situado no Bairro de Santa Terezinha, do qual participaram 25 alunos. Na ação, os alunos utilizaram adereços carnavalescos para realizar os exercícios.

“Todos os alunos só puderam participar das atividades se estivessem com máscara de proteção, tomando todos os cuidados para a segurança e saúde de todos”, observou a coordenadora da Academia da Saúde, Celciane Gama.

Aproximadamente 25 pessoas se beneficiaram da atividade e no final, receberam informações sobre Educações em saúde sobre as ISTs e também foi entregue preservativos ao mesmos. A ação contou com a organização de todos os colaboradores da Academia, sendo Fisioterapêutica, educadora física, técnica em enfermagem, ASG e auxiliar administrativo.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4810-em-obidos-academia-da-saude-realiza-aulao-tematico-de-carnaval#sigProIdd8510d72d9 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade