Prazo para declarar o Imposto de Renda em 2022 será mais curto

Após prazos expandidos em 2020 e 2021 por conta da pandemia, o contribuinte terá menos tempo para declarar o Imposto de Renda em 2022, que terá início no próximo dia 7 de março e vai se encerrar dia 29 de abril.

O programa do IRPF 2022 só será liberado para download às 8h do primeiro dia de declaração, ou seja dia 7 de março.

Entre as novidades da declaração deste ano está que os contribuintes terão acesso à declaração pré-preenchida em todas as plataformas, não só pelo portal e-cac como era antigamente. Tanto a restituição quanto o pagamento de imposto devido poderão ser feitos via PIX.

A tabela do IR não foi atualizada e as regras de quem deve declarar seguem as mesmas.

Confira quem vai precisar declarar:

Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ R$ 28.559,70 no ano, cerca de R$ 2.380 por mês, incluindo salários, aposentadorias, pensões e aluguéis;

Quem recebeu rendimento isento, não tributável ou tributado exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil; isso inclui o FGTS, seguro-desemprego, doações, heranças e PLR;

Quem teve ganho de capital vendendo bens ou direitos sujeitos a pagamento do IR;

Quem realizou operações na bolsa de valores;

Quem tem bens ou direitos acima de R$ 300 mil em 31 de dezembro de 2021;

Quem teve receita de atividade rural acima de R$ 142.798,50.

A Receita Federal também já anunciou as datas para a restituição. São elas:

31 de maio; 30 de junho; 29 de julho; 31 de agosto; 30 de setembro.

Mais informações sobre IRPF no site da RECEITA FEDERAL.

Fonte: Isto É Dinheiro