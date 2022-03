Creche Emaús está sendo construída em Óbidos

A Diocese de Óbidos, através da Associação Beneficente Emaús, em parceria com a Die Sternsinger KindermissionsWerk 3 Reis Magos, estão realizando a construção da Creche Emaús, em Óbidos, essa importante obra irá beneficiar mais de 45 crianças, levando mais qualidade na educação.

Segundo a Diocese de Óbidos, a obra iniciou dia 17 de janeiro com a reforma do barracão, onde funcionou por muitos anos a cozinha e o refeitório e, em outros anos foi também sala de aula. A conclusão da creche está prevista para começo de maio deste ano. A Die Sternsinger KindermissionsWerk 3 Reis Magos, recebeu ajuda financeira das crianças da Paróquia Santa Magarethe - Emstek, na Alemanha, para então viabilizar a construção da Creche Emaús, em Óbidos.

Creche Emaús Óbidos

Em 06 de janeiro de 1994 foi assinado um convênio com LBA sobre a Orientação do Conselho Nacional do Serviço Social, para alteração do Estatuto onde uma cláusula abrangeu a proteção a Assistência a Criança e Juventude. A partir de então, começou o trabalho nesse sentido, buscando melhorias e construção do barracão para trabalhar com crianças, pois, a carência de muitas mães trabalharem não tinham uma creche para colocar seus filhos.

Muitos projetos seguiram acompanhando as atividades das crianças para as famílias desenvolverem um aprendizado no corte e costura, cultivo de horta, manicure e outros. Muitas crianças são atendidas nas séries Maternal II, Pré I e Pré II. Desde do dia 12 de março de 2006, a creche tem parceria com a Prefeitura de Óbidos, onde os professores seriam contratados pela prefeitura e ajuda voluntária de sócios para colaborar. Em 2009 deu início a vinculação com Creche Emaús e a Escola Dom Floriano.

No ano de 2018 foi vinculado ao Centro Educacional Infantil Perpétuo Socorro e 2019 a 2022 vinculado a Escola Raimundo Cardoso. A creche beneficia crianças na faixa etária de 3 anos completos ou que completarão 3 anos até 31 de março no Maternal II. Neste ano de 2022 a creche está recebendo 45 alunos nessa faixa etária com 3 turmas, duas pela manhã e uma a tarde sendo 15 alunos em cada turma.

O Prédio Emaús foi fundado no dia 15 de maio de 1982, e nesse ano de 2022 completará 40 anos. E desde do dia 9 de dezembro de 2015, foi firmado a parceria com a Diocese de Óbidos e Associação Beneficente Emaús.

FONTE: Diocese de Óbidos