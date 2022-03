Programa de Incentivo à Cultura – SEMEAR foi lançado no Baixo Amazonas

O coordenador de Cultura do município poeta e compositor obidense, Eduardo Dias, está em Santarém participando do lançamento do projeto de fomento a cultura, denominado Semear. O evento aconteceu no teatrinho Victória, onde reuniu uma parcela de vários seguimentos artísticos da região. Estavam presentes o secretário de Cultura de Curuá, Mojui dos Campos e representantes da Fundação Cultural do Pará, Carmem Ficher e Walter Figueiredo.

Semear é a Lei de Cultura de fomento a cultura, passível de aprovação até o valor de 400 mil reais, por projeto, até dois por proponentes.

Programa Semear

Programa Estadual de Incentivo à Cultura – SEMEAR foi criado pelo Governo do Estado do Pará com o objetivo de promover e estimular a produção cultural e artística valorizando recursos humanos e conteúdos, como também apoiar e valorizar o conjunto das manifestações culturais, seus criadores e contribuir de forma propositiva para sua difusão e preservar o patrimônio material e imaterial, desenvolver a consciência e o respeito aos nossos valores e estimular a informação, o conhecimento e nossa memória.

Assim, estado e iniciativa privada, disponibilizam recursos para promover, através do incentivo a cultura, o desenvolvimento social, cultural e econômico do nosso Estado.

