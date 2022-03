Primeiro dia das atividades do "Mês da Mulher Obidense" encerra com aulão de ritmos

Diante da data, 08 de março, quando é comemorado o dia internacional da Mulher, a Prefeitura de Óbidos realizou uma série de ações voltadas para às mulheres do município.

Pela manhã, iniciou várias ações que durante todo o mês de março serão estendidas para os bairros da cidade. O ponta pé inicial aconteceu no bairro do São Francisco, com a disponibilidade de serviços de corte de cabelo, sobrancelha e manicure, sendo que o objetivo é proporcionar as mulheres obidenses um momento de lazer e embelezamento, ajudando assim, a melhorar a autoestima.

Pela tarde, aconteceu uma caminhada de sensibilização que saiu da praça de Santa Terezinha, com direção à Praça da Cultura, com as participantes vestidas de rosa e o que não faltou foi animação. "Esse é o momento de mostrar para todos que nós mulheres temos que ser respeitadas, em todos os setores da sociedade. Chega de acreditar que a mulher é o sexo frágil, nós somos capazes e estamos todos os dias mostrando isso, parabéns a nós mulheres obidenses", enfatizou a primeira dama Alice Silva.

Além dos serviços de embelezamento, estão programadas palestras motivacionais e debates sobre os principais problemas que envolve o sexo feminino e a busca de soluções através de políticas públicas, que ajudem a enfrentar essas dificuldades sociais.

