Inscrições  para o Programa SEMEAR 2022 foram prorrogadas

A Secretaria Executiva do Programa Semear prorroga as inscrições para o processo de seleção de novas inscrições pelo quarto ano consecutivo. A portaria da prorrogação foi publicada nesta quarta-feira, 08, no Diário Oficial pelo Governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Pará, ela estabelece o dia 18 de março como o novo prazo final para as submissões dos projetos. O certame regula o processo de seleção de projetos culturais aptos a captar recursos junto a empresas contribuintes de ICMS.

Segundo a coordenação do Programa Semear, a prorrogação se justifica pelo fato de que o período final das inscrições ter coincidido em grande parte com o feriado de carnaval, o que dificultou o suporte aos inscritos, bem como pelo aumento no número de inscrições, em decorrente consequência do trabalho de expansão pelas regiões de integração do estado do programa SEMEAR.

O cronograma das etapas do edital seguirá correndo até o inicio do mês de maio, e a previsão de publicação da lista final de projetos selecionados está para o dia 10 de maio.

Para conferir o edital completo, clique aqui.

Fonte: Fundação Cultural do Pará