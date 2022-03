Nota da Prefeitura de Óbidos sobre o agravamento do assoreamento do Curuçambá

Publicamos na manhã desta segunda-feira, dia 14, uma matéria intitulada “Em Óbidos, assoreamento no Balneário do Curuçambá se agrava”, sobre o agravamento do assoreamento do leito do Igarapé do Curuçambá nos últimos meses e que precisa de um intervenção por parte das autoridades.

Nesse sentido, recebemos uma “Nota Informativa” da Prefeitura de Óbidos sobre o assunto, a qual estamos publicando a seguir.

Veja a Nota:

NOTA INFORMATIVA.

A Prefeitura de Municipal de Óbidos, informa a população obidense, que está atenta a situação do Balneário Curuçambá. O Prefeito, Jaime Silva, esteve na manhã desta segunda-feira, 14/03, em uma audiência com o Governador Helder Barbalho, uma das pautas da reunião foi a pavimentação da PA-437.

Na oportunidade, o Prefeito de Óbidos, novamente informou ao Governador do Estado, a situação de assoreamento de um dos principais prontos turísticos do município (Balneário Curuçambá), e como resposta, o Governador reiterou que todos os esforços para a recuperação serão realizados.

Outrossim, foi informado ao Prefeito Municipal, que a empresa responsável pela obra, já está com processo de rescisão contratual junto ao Governo do Estado, e que a segunda colocada será convocada para dar celeridade as obras.

O Governo Municipal, reforça o compromisso em cuidar do meio ambiente, a Sema de Óbidos vem acompanhado de perto a situação, realizando levantamento técnico dos impactos causados, para informar a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, o qual é responsável pelo licenciamento da obra.

Prefeitura de Óbidos.