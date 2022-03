Em Óbidos, assoreamento no Balneário do Curuçambá se agrava

“Gente foi desolador ver isso hoje (13/03) no Curuçambá. Lugar onde tenho memórias desde a infância... Me faltam palavras pra descrever a minha indignação”, assim começou a postagem de Wilza Cárlea Baraúna em suas redes sociais neste domingo, dia 13 de março de 2022, sobre o agravamento do assoreamento do Igarapé do Curuçambá, em Óbidos.

Já publicamos neste site várias matérias sobre o assoreamento do Curuçambá, entretanto nas fotos seguintes, podemos notar o agravamento da situação, pois a areia depositada no leito do Igarapé já cobre as pontes existes.

FOTOS...



Conforme_informações, o motivo do assoreamento é em virtude da obra de terraplanagem da estrada que deverá receber asfalto, estar movimentando um grande volume de terra, que associado ao período de chuvas, está causando o problema.

O fato é, que se não for tomado nenhuma providência pelos órgãos responsáveis, seja municipal, estadual ou pela empresa que está realizando os serviços na estrada, o Igarapé do Curuçambá corre o risco de mudar seu curso, o que seria um crime ambiental irreversível.

“Todos devem se unir em prol de ações concretas para solucionar esse problema ambiental gravíssimo”, comentou Cárlea.

Fotos cedidas por Wilza Cárlea

