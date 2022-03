Obidenses se mobilizam pra Salvar o Curuçambá

Depois das notícias sobre o grave assoreamento que Igarapé do Curuçambá vem sofrendo, em Óbidos, obidenses se mobilizaram para tentar salvá-lo, e para isso, se reuniram nesta segunda-feira, dia 14, no Bairro de Santa Terezinha, onde discutiram a situação do Balneário e possíveis medidas para cessar ou pelo menos minimizar o desastre ambiental.

Segundo informações, vários assuntos foram discutidos, sendo que os seguintes encaminhamentos foram feitos na Reunião S.O.S CURUÇAMBÁ:

- Encaminhar ao MP e a todos os órgãos competentes, sobre o possível fechamento da P.A;

- Criar Baixo Assinado, mobilizar a sociedade e população de forma ordeira;

- Pedir a devida punição aos responsáveis pelo crime ambiental, empresa, gestão pública, entre outros;

- Dividir equipes para buscar soluções e respostas junto aos órgãos de fiscalização, de forma simultânea;

- Documentar através de ofício e outros, indicando possível paralisação e fechamento da P.A;

- Procurar embasamento técnico a cerca dos impactos ambientais, além de soluções paliativas e concretas;

- Pressionar candidatos ao governo do estado, senado, assembleia legislativa a dar ênfase a problemática municipal e ausência de respostas efetivas;

- Impactos no Lago Pauxis e pescadores;

- Programar Carreata ainda nessa semana, como forma efetiva de chamamento da população para aderir a causa popular;

- Criação da comissão e coordenação da respectiva iniciativa;

- Outras sugestões e observações estão abertas para elencar a lista acima.

