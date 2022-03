Inscrição ao Processo Seletivo Especial da UFOPA - Óbidos e Alenquer encerra hoje (15)

Para Óbidos estão sendo ofertadas 50 vagas para o Curso de Licenciatura em História e para Alenquer estão sendo oferecidas 50 vagas para Curso de Direito.

O Reitor da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) torna pública a realização do Processo Seletivo Especial 2022 (PROSEL ESP UFOPA 2022), destinado a selecionar candidatos para o provimento de vagas em curso presencial de graduação, em regime especial, mediante convênio celebrado com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (SECTET).

O referido curso será ofertado pela Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), mediante as condições estabelecidas neste edital:

CLIQUE AQUI PRA VER O EDITAL

Para Óbidos estão sendo ofertadas 50 vagas para o Curso de Licenciatura em História e para Alenquer estão sendo oferecidas 50 vagas para Curso de Direito.

O Período de Inscrição é de 03 a 15/03/2022, com a taxa de inscrição de R$ 20,00 (vinte reais). As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet no site da do processo seletivo - FADESP, no endereço eletrônico https://www.portalfadesp.org.br, iniciando às 16h00min do primeiro dia e encerrando às 23h59min do último dia do período de inscrições. que poderá ser feita no site

Datas importantes:

- Inscrição é de 03 a 15/03/2022;

- Solicitação de atendimento especial – 03 a 07/03/2022

- Solicitação de isenção da taxa de inscrição – 03 a 07/03/2022

- Resultado preliminar da solicitação de isenção da taxa de inscrição – 09/03/2022

- Último dia para pagamento da taxa de inscrição – 16/03/2022

www.obidos.net.br