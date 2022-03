Em Óbidos, temporal derruba árvore sobre o Mercado de Peixe

Um forte temporal atingiu Óbidos nesta segunda-feira, dia 14, causou alguns danos na cidade, um deles foi uma árvore da barreira que caiu sobre o prédio do Mercado de Peixe, afetando o telhado e uma viga da estrutura.

A prefeitura de Óbidos divulgou um comunicado, informando que a área se encontra isolada e que no momento do episódio não haviam transeuntes no local.

Conforme o comunicado a “Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento - SEMAB, em conjunto com a SEURBI, reforça que está tomando as devidas providências no que tange à recuperação do local atingido”, informa o comunicado.

Informações e fotos Ascom/Pmo

