Em Óbidos, Agricultores Familiares participarão de edital de alimentação escolar

Membros da Cooperativa “Nova Aliança” e produtores individuais participaram nos dias 11 a 14 de março de uma capacitação, quando obtiveram informações e tiram suas dúvidas sobre as documentações necessárias para participar do edital da chamada pública da Prefeitura de Óbidos, referente merenda escolar do município.

O objetivo da capacitação promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento – SEMAB, em parceria com os profissionais da secretaria municipal de saúde - SEMED e técnicos da Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), foi incentivar a participação de produtores rurais com potencial (organizados e/ou individuas) de comercializar produtos oriundos da agricultura familiar nas escolas do município.

Após a capacitação, os produtores ficaram otimistas para participar da chamada pública, sobretudo aqueles que recentemente foram identificados na região da Vila União Curumu pela SEMAB, que até então, não tinham a oportunidade de conhecer e acessar mercados que valorizam a produção da agricultura familiar.

Apoiar o desenvolvimento local sustentável, incentivando a aquisição de gêneros alimentícios saudáveis para alimentação da merenda escolar produzidos no município, é um dos principais objetivos da SEMAB, que visa aproximar ou atingir o porcentual mínimo (30%) do total de recurso financiado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do governo federal.

Fonte: Comunicação/PMO