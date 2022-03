XIII Conferência Municipal de Saúde está sendo realizada em Óbidos

Iniciou nesta quarta-feira, dia 16, em Óbidos, a XIII Conferência Municipal de Saúde, a qual está sendo realizada no Salão Paroquial, tem como tema central: Os Desafios do SUS no Pós-Pandemia e como organizadores a Secretaria Municipal de Saúde – Semsa, juntamente com o Grupo de Trabalho da Prefeitura de Óbidos, que acontece nos 16 e 17 de março.

A Conferência tem a finalidade de avaliar a situação de saúde da população, a estrutura das redes de serviços e atenção à saúde, processos de trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde, bem como formular novas diretrizes para o Plano Municipal de Saúde.

Participaram da mesa da abertura da XIII Conferência Municipal de Saúde a Secretária de Saúde, Ana Elsa; o Secretário de Governo, João Andrade; Secretária de Assistência Social, Aldanete; representante do Governo do Estado, representante da Diocese de Óbidos e outros, e como mestre de cerimônia Adilsom Moraes, os quais fizeram suas falas e deram início a Conferência.

Durante o evento serão discutidas e analisadas 62 propostas para melhoria da Saúde no Município de Óbidos, das quais serão selecionadas as que serão encaminhadas aos gestores do município, como também as que serão apresentadas na Conferência Estadual da Saúde, por delegados eleitos.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4865-xiii-conferencia-municipal-de-saude-esta-sendo-realizada-em-obidos#sigProId552865a9e0 View the embedded image gallery online at:

Dentre_as_propostas destacamos:

- Ampliar as equipes estratégias saúde da família (ESF), agentes de saúde (ACS) e Agentes combates a endemias (ACE);

- Fortalecer as consultas especializadas, conforme a demanda municipal: neurologia, cardiologistas e outros;

- Ampliar a equipe de saúde das UBS: enfermeiros, agentes de saúde, técnicos de enfermagem, etc.

- Implantar ouvidoria dentro do conselho municipal de saúde;

- Elaborar e efetivar o plano de cargos, renumeração e carreira (PCCR) dos trabalhadores da saúde;

- Garantir a conclusão e o pleno funcionamento do laboratório de análises clinicas de Óbidos;

- Implantar um hospital municipal de Óbidos;

- Fortalecer ações de saúde nas comunidades;

- Reativar unidade do Samu;

- Que o gestor municipal destine uma área pra aterro sanitário do lixo doméstico a área específica para tratamento de lixo hospitalar;

- Criar um centro de zoonoses no Município de Óbidos;

- Construir e equipar uma UBS no bairro do Perpétuo Socorro,

A Conferência continua por todo o dia desta quinta-feira, dia 17.

www.obidos.net.br