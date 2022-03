Projeto Policiamento Comunitário Escolar é implementado em Óbidos

Durante os dias 15, 16 e 17 de março, a Polícia Militar do Pará realizou a Capacitação do Projeto de Policiamento Comunitário Escolar, para o Efetivo da Polícia Militar da 29° Companhia Independente de Polícia Militar e da Rede Intersetorial de Atendimento e Proteção a Criança e ao Adolescente (Assistência Social, Saúde, Educação, Conselho Tutelar e Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente).

O objetivo do Projeto é desenvolver ações de prevenção às drogas, à exploração sexual de crianças e adolescentes, e a prática de crimes e atos infracionais no ambiente escolar. A apresentação do Projeto foi conduzido pelos militares, Sargento Glauber e Sargento P. Silva, da Regional I, na cidade de Santarém.

A Cerimônia de encerramento e Certificação, contou com a ilustre presença do Coronel Aldemar Maués Júnior - Comandante da CPR I, militares que atuam no município de Óbidos, Secretários Municipais, vereadores e a primeira-dama Alice Silva. A Prefeitura Municipal de Óbidos, apoia o Projeto Policiamento Comunitário Escolar.

FTOS....



FONTE:Comunicação/PMO