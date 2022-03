Em Santarém, Semana do Artesão encerra com Projeto Por do Sol

Encerrou neste sábado, dia 19, em frente ao Terminal Fluvial Turístico de Santarém- TFT, a semana em comemoração ao Dia do Artesão promovida pela Secretaria Municipal de Turismo (Semtur), com mais uma edição do Projeto Por do Sol. O projeto, dentro de uma proposta de desenvolvimento, estruturação e organização turística da cidade, visa divulgar o potencial musical do povo santareno, de modo que aqueles que apreciam a música nos fins de tarde conheçam nossos artistas e nossas canções.

A atração musical ficou por conta do Grupo Folclórico Bailado de Carimbó, intitulado Filhos da Terra e foi embalado pela banda sinfônica do 8º Batalhão de Engenharia e Construção- Bec. Um lindo por do sol no Tapajós, evidenciou o estático de música e dança além de ter encantado os turistas que participavam das apresentações. O Projeto Por do Sol está na sua segunda edição no ano de 2022.

Representando o Secretário Alaércio Cardoso, o chefe de divisão de Turísticas Públicas, Rivelino Mota, explicou que o projeto é a conclusão de uma semana festiva aos artesãos e ainda dando início a mais uma etapa turística no município, haja vista que estamos há quase dois anos impedidos de realizar atividades turísticas com público e ao ar livre. “O turismo foi uma das atividades que mais sofreu com a pandemia e os artesãos também que vivem de comercializar seus produtos para os turistas e, hoje, graças a Deus podemos retornar com essas atividades”, concluiu.

Dona Salete, coordenadora do Grupo Folclórico Bailado de Carimbó, fala que era muito cobrada principalmente pelos jovens que integram o grupo, que buscam na atividade uma forma de distração ao apresentar tamanho espetáculo no bater de palmas e no rodar de suas saias coloridas. “Nós estamos hoje aqui muito felizes com a retomada das atividades turísticas e principalmente nós do segmento que sofremos bastante sem poder nos apresentarmos, hoje viemos distribuir dança e sorrisos aos nossos turistas que visitam a Pérola do Tapajós”.

O Maestro da filarmônica do 8º Bec, Subtenente Alienai falou que para a banda é uma alegria muito grande ser parceira da Prefeitura em um projeto como o Por do Sol. “Para nós é uma satisfação ser colaboradores de um evento turístico como esse que evidencia a cultura mocoronga”.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4871-em-santarem-semana-do-artesao-encerra-com-projeto-por-do-sol#sigProIdc382eb9ded View the embedded image gallery online at:

FONTE:Comunicação/PMS