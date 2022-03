SOS CURUÇAMBÁ: Obidenses realizam carreata e dão “abraço simbólico” no Curuçambá

Aconteceu neste domingo, dia 20, em Óbidos, a primeira Carreata promovida pelo grupo do S.O.S Curuçambá, que saiu do Posto Progresso, a qual foi até o Balneário do Curuçambá, onde deram um “Abraço Simbólico” como forma de comprometimento em não deixar Curuçambá morrer, pois o mesmo está recebendo severo assoreamento em seu leito.

Os_manifestantes levaram muitos cartazes, os quais mostraram o descontentamento com a situação de assoreamento do Balneário do Curuçambá, que já formou uma praia em seu leito, como podem ver nas imagens que fizemos durante a manifestação, que tem como objetivo pressionar as autoridades no sentido de darem uma resposta positiva para evitar esse desastre ambiental em Óbidos.

Em_uma_das_faixas, dizia o seguinte:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Fotos de Odirlei Santos

Referente ao assunto, a Prefeitura de Óbidos públicou a seguinte nota.

NOTA INFORMATIVA

A Prefeitura de Municipal de Óbidos, informa a população obidense, que está atenta a situação do Balneário Curuçambá. O Prefeito, Jaime Silva, esteve na manhã desta segunda-feira, 14/03, em uma audiência com o Governador Helder Barbalho, uma das pautas da reunião foi a pavimentação da PA-437.

Na oportunidade, o Prefeito de Óbidos, novamente informou ao Governador do Estado, a situação de assoreamento de um dos principais prontos turísticos do município (Balneário Curuçambá), e como resposta, o Governador reiterou que todos os esforços para a recuperação serão realizados.

Outrossim, foi informado ao Prefeito Municipal, que a empresa responsável pela obra, já está com processo de rescisão contratual junto ao Governo do Estado, e que a segunda colocada será convocada para dar celeridade as obras.

O Governo Municipal, reforça o compromisso em cuidar do meio ambiente, a Sema de Óbidos vem acompanhado de perto a situação, realizando levantamento técnico dos impactos causados, para informar a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, o qual é responsável pelo licenciamento da obra.

Prefeitura de Óbidos.