Câmara de Óbidos aprova PL para retornar as atividades do Matadouro Municipal

Foi aprovado nesta segunda-feira (21/03), na sessão ordinária da Câmara Municipal de Óbidos, o Projeto de Lei 02/2022, de autoria do Poder Executivo, que visa revogar a Lei Municipal nº 5.785 de 2020, para que assim o Executivo tome as providências para a reabertura do Matadouro Municipal.

Em sua justificativa, o Prefeito de Óbidos, destaca: - "Reabrir e colocar em funcionamento do serviço do matadouro municipal, trará benefício aos nossos municípes em geral, possibilitando a diminuição do valor atual da carne nos comércios, trará benefícios aos criadores (grandes, médios e pequenos) e ainda trabalham na comercialização deste produto e seus derivados."

Agora a PL seguirá para a sanção do Poder Executivo.

FONTE: Comunicação/CMO