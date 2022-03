Em Óbidos, no Dia Mundial da Síndrome de Down professores participam de Blitz Educativa

O Dia Mundial da Síndrome de Down (SD), comemorado em 21 de março, é uma data de conscientização global para celebrar a vida das pessoas com a síndrome e para garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades que todas as pessoas. É oficialmente reconhecida pelas Nações Unidas desde 2012. A data escolhida representa a triplicação (trissomia) do 21º cromossomo que causa a síndrome.

Em Óbidos, professores da rede municipal de educação especial, saíram pelas ruas da cidade e participaram de uma “Blitz Educativa: O amor não conta cromossomos”, com objetivo de levar informações sobre SD a população, como forma de sensibilização, para que as pessoas tenham menos preconceito e aceitar o diferente. Durante a Blitz foram distribuídos folders explicando sobre Síndrome de Down (SD).

Síndrome de Down (SD)

A Síndrome de Down (SD) é uma alteração genética presente na espécie humana desde sua origem. Foi descrita há 150 anos, quando John Langdon Down, em 1.866, se referiu a ela pela primeira vez como um quadro clínico com identidade própria. Desde então, se tem avançado em seu conhecimento, ainda que existam mecanismos íntimos a descobrir. Em 1.958, o francês Jérôme Lejeune e a inglesa Pat Jacobs descobriram a origem cromossômica da síndrome, que passou a ser considerada genética.

