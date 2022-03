VÍDEO: Desassoreamento do Igarapé Curuçambá continua

Registramos nesta quinta-feira, dia 23, pela manhã as imagens do desassoreamento do Curuçambá, que mostram as máquinas fazendo o serviço de retirada da terra acumulada no leito do igarapé, onde as águas já começaram a percorrer seu curso normal. Veja o Vídeo e as fotos:

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4884-video-desassoreamento-do-igarape-curucamba-continua#sigProIdb34d908956 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Vídeo e fotos de Odirlei Santos