Educadores participam da construção do documento curricular do município de Óbidos

Em reunião realizada na manhã desta quarta-feira, 30 de março, no auditório da Escola Municipal Dom Floriano Loewenau no bairro da Cidade Nova, educadores da Rede Municipal de Educação, retomaram as atividades dinâmicas de discussões sobre a construção do Documento Curricular do Município de Óbidos.

O objetivo do documento é nortear o fazer pedagógico e auxiliar na apropriação dos conhecimentos necessários aos discentes do município de Óbidos. O documento tem como finalidade possibilitar o desenvolvimento de competências e habilidades propostas para a Educação Infantil e os Ciclos do Ensino Fundamental com abrangência geral da rede.

O Evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED, com apoio da Prefeitura Óbidos.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4908-educadores-participam-da-construcao-do-documento-curricular-do-municipio-de-obidos#sigProId09b32f7e02 View the embedded image gallery online at:

FONTE:Comunicação/Pmo