Em Óbidos, a Cultura do Cacau está sendo incentivada na região de várzea

Cultura do Cacau em Óbidos está sendo incentivada entre os produtores da agricultura familiar da região de várzea.

Em Óbidos, a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento - Semab está trabalhando junto dos produtores da região de várzea do município, com objetivo de alavancar o fomento do cultivo do cacau nas áreas de várzea.

Nas décadas de 70 e 80, o cultivo de Cacau colocou Óbidos entre um dos maiores produtores do Estado, nesse sentido o Governo Municipal, através da Semab, está investindo os produtores com objetivo de resgatar o cultivo dessa tradicional cultura no município, que perdeu sua força com o passar dos anos. A Semab está produzindo mudas de Cacau e em breve estarão prontas para distribuir entre as famílias de agricultores interessadas.

Visita em plantação de Cacau na região de Várzea

Uma visita técnica foi realizada na propriedade do seu Manoel Almeida, que a tem mais de 8 anos de trabalho na colheita do cacau, o qual informou que este ano a previsão de colheita de amêndoas é de mais de 400kg.

Sobre a parceria Almeida comentou: "A gente agradece a parceira da prefeitura que nos ajuda a trabalhar da melhor maneira com o cacau, esperamos que neste ano a colheita seja melhor ainda", enfatizou o produtor.

Produtor de Cacau na Várzea

A história econômica do município de Óbidos é conhecida que as áreas de restingas do ecossistema de várzea foram palco importante de produção de cacau, especificamente nas áreas denominadas de Costa Fronteira, Costa de Cima, Costa do Paru, Paraná do Baixo e as Ilhas.

Produtos do Cacau, chocolate e geleia

Atualmente, esta atividade produtiva é mantida por poucas famílias e, pelo geral, o cacau cumpre singular importância cultural na economia familiar. Pois, do cacau, elaboram-se artesanalmente várias iguarias muito apreciadas no mercado local e regional.

Lembrando que o cacau de várzea é rico em "Teobromina", que são os chamados alcalóides ricos em gorduras benéficas para a nossa saúde.

Informações_e_fotos Ascom/Pmo