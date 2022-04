Vamos celebrar a vida e a obra do artista obidense Wander de Andrade

SARAU LITEROMUSICAL (in memoriam): passagem de 50 anos do artista obidense Wander de Andrade.

O QUE ESPERAR.

Se é verdade que "a vida é um sopro", também podemos afirmar que "a arte é imortal e o artista é o veículo formal temporal". O artista obidense Wander de Andrade, ao longo da vida, pôde conectar afetos, inteligências e sujeitos diversos, com suas doces palavras, principalmente quando eram ditas em referência ao grande amor à cidade de Óbidos e Região.

Celebrar sua vida, obra e legado, é dever artístico de quem se esbarrou com os corres e fazimentos de Wander de Andrade. É o compromisso ético URGENTE de quem dividiu espaços-tempos de invenção de um novo horizonte utópico para Óbidos; assim como daqueles que valorizam e amam a Cultura Obidense e da Região Amazônica.

A ideia do "Sarau Literomusical" é declamar poesia, contar histórias e causos, lembrar feitos, cantar, dançar e somar a energia do nosso encontro com a das boas e positivas forças do universo que conduzem a passagem deste imortal artista obidense. É oportuno ressaltar, que na ocasião do evento artístico será INAUGURADO O QUADRO DE WANDER DE ANDRADE NA GALERIA DOS FILHOS ILUSTRES DE ÓBIDOS.

Contamos com a presença de todos!

SERVIÇOS

02 de abril | Às 20h

No Auditório da Casa da Cultura

SARAU LITEROMUSICAL - IN MEMORIAM A PASSAGEM DE 50 ANOS DO ARTISTA OBIDENSE WANDER DE ANDRADE

Informações Eduardo Dias