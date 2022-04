Em Óbidos, arvores de Ipês foram plantadas nas margens da PA-437

Aconteceu nesta sexta-feira, 1 de abril, o plantio de mudas de Ipê, as margens da PA-437 no município de Óbidos. O trabalho faz parte do "Projeto Municipal de Arborização Urbana", que busca contemplar o trecho da PA-437 até o Aeroporto Municipal, executado pela Prefeitura Municipal de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento rural e Abastecimento – SEMAB.

O projeto é realizado pela SEMAB, com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA e Departamento Municipal de Trânsito - Demutran. Entre os principais benefícios do projeto destaca-se, a contribuição no sombreamento dos espaços urbanos, ajuda na melhoria da qualidade do ar, deixa o ambiente bonito e agradável, além de produzir flores adequadas aos polinizadores, uma vez que o projeto busca plantar mudas de Ipê-amarelo, árvore nativa da Amazônia.

A ação contou com a presença do prefeito de Óbidos Jaime Silva e da primeira-dama Alice Silva. "- Esse é um momento muito especial, pois iniciativas como esta melhoram a autoestima do nosso povo e consequentemente a qualidade de vida, espero que todos possamos fazer cada um sua parte e cuidar dessas mudas para que elas possam crescer lindas e fortes, e assim tornar nossa cidade ainda mais bonita", enfatizou o Prefeito.

Participaram ainda do plantio, representantes da Mitra Diocesana de Óbidos, alunos das Escolas municipais Professor Manuel Valente do Couto e São Francisco, Escola Estadual Maurício Hamoy e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA Campus Óbidos.

Fonte: Comunicação/Pmo