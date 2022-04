Dom Francesco Biasin, Bispo de Barra do Piraí, visita a Fazenda da Esperança em Óbidos

Desde 2012, a Fazenda da Esperança está funcionando em Óbidos, entidade que faz atendimentos de pessoas dependentes das drogas e/ou álcool, que por escolha própria desejam se recuperar e ficar livre de todo tipo de violência. A unidade é conhecida com o nome de Fazenda Santa Clara e fica instalada no Ramal do Capim Cheiroso, na estrada do Flexal.

Na manhã dessa sexta-feira (01), o Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, acompanhado do Dom Francesco Biasin, Bispo Emérito de Barra do Piraí - Volta Redonda, Rio de Janeiro, visitaram a Fazenda da Esperança Santa Clara, em Óbidos, acompanhado do Diretor Espiritual da Fazenda, Padre Rogério Silva.

A visita a Fazenda da Esperança, foi um momento onde puderam celebrar a Eucaristia e conversar com internos, momento de graça que lhes permitiu ter uma aproximação maior com os acolhidos, além de Dom Francesco Biasin, pode conhecer melhor os trabalhos desenvolvidos.

Fonte: Diocese de Óbidos