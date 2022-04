Barco Hospital  Papa Francisco realizou sua 49ª Expedição

49ª Expedição do Barco Hospital Papa Francisco na Providência de Deus realizada nas comunidades da região do Tapará Grande em Santarém-PA.

A expedição aconteceu na região do Tapará Grande, em Santarém-PA, abrangendo 11 comunidades e outras do entorno. Foram mais de 8.300 atendimentos nesse período de 24 à 30 de março, entre consultas, exames, entregas e orientações de medicação, cirurgias, internações, atendimentos e procedimentos odontológicos.

Nesse período a equipe do Barco Hospital teve oportunidade de realizar 60 cirurgias entre elas hérnia e vesícula. Mais 1.180 consultas foram realizadas nas mais diversas especialidades médicas e odontológicas; além de: 426 procedimentos em odontologia.

Ao todo foram realizados 3.695 exames, dentre eles: laboratoriais, de imagem (ultrassonografia, mamografia, raio X e eletrocardiograma), oftalmológicos, e ginecológicos.

Pela dificuldade de acesso e locomoção, através da ambulancha do Barco, alguns enfermos receberam atendimento domiciliar com equipe multiprofissional de saúde para pessoas idosas e acamadas.

Alguns atendimentos de urgência e emergência ocorreram, sendo uma criança com dores abdominais (diagnóstico de apendicite) operada no Barco e uma senhora trazida de rabeta, sendo consultada e avaliada com suspeita de AVC (Acidente Vascular Cerebral - “derrame”), sendo transferida imediatamente através da ambulancha para o atendimento na unidade hospitalar no município de Santarém.

Pelo fato de muitos ribeirinhos virem de comunidades distantes, e chegam às vezes na madrugada, é servido uma refeições para as pessoas na hora do almoço, nessa expedição foi totalizado 1.150 refeições distribuídas.

Agradecemos aos profissionais médicos e dentistas voluntários, assim como a equipe de apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém/Tapará, proporcionando saúde através do amor e doação para as comunidades ribeirinhas do Baixo Amazonas.

O Barco Hospital Papa Francisco na Providência de Deus que é um projeto da Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, Secretaria de Saúde do Pará, Diocese de Óbidos e a Missão Central Franciscana, dentre outras.

Fonte:Diocese de Óbidos