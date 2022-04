Wander de Andrade foi homenageado na Galeria dos Filhos Ilustres de Óbidos

Aconteceu na noite deste sábado, dia 02 de abril de 2022, no auditório da Casa da Cultura, em Óbidos, "SARAU LITEROMUSICAL (in memoriam) pela passagem de 50 anos do artista obidense Wander de Andrade, com a presença de seus familiares e do público em geral que foram prestigiar o evento.

Eduardo Dias, um dos organizadores do evento, em sua fala, comentou sobre a carreira do Wander e da inauguração do quadro de Wander de Andrade na Galeria dos Filhos Ilustres de Óbidos, que existe no Auditório da Casa da Cultura. Na ocasião o quadro foi inaugurado pela mãe de Wander, Dona Maria José e pelo prefeito Jaime Silva.

“O Wander não poderia ficar fora desta Galeria e é o primeiro artista a fazer parte desta galeria”, informou Eduardo Dias.

Dona Maria José, emocionada agradeceu a homenagem que estava sendo feita ao Wander de Andrade.

Os dizeres do quadro são os seguintes:

WANDER DE ANDRADE

Wander Barbosa de Andrade era artista, poeta, músico, professor e compósito, nasceu e Óbidos no dia 2 de abril de 1972 e faleceu em 13 de outubro de 2021 na cidade de Santarém, onde foi sepultado. É o quarto filho de Maria José Barbos e Romualdo Amaral de Andrade e pai de Sophia Góis da Silva Andrade. Morava na antiga Rua da Alegria, estudou na Escola São Francisco até o segundo colegial, trabalhou como menor aprendiz no Banco do Brasil e foi para Belém, onde estudou nos Colégios Orlando Bitar, Colégio Ideal até ingressar na faculdade e se formar em Ciências Socias, com ênfase em antropologia na pela Universidade Federal do Pará. Além de sociólogo, de Andrade se formou em filosofia, fez especialização em arte e era professor concursado da rede estadual de ensino e da rede privada, no município de Santarém.

Com majestoso talento para compor, gravou dois CDs autorais, o Porto dos Afogados e Casarios, este dedicado a sua tia Antonica e sua prima Sônia, quando lançou a marcante TERRA PAUXIS, um trabalho de louvor a sua cidade natal. No entanto, várias de suas composições foram gravadas por outros grupos e artistas como Côro Cênico da UNAMA, dirigido pela maestrina Joelma Teles e José Maria Bezerra, Grupo Embaúba da cidade de Manaus, Amazonas, na voz de Márcia Siqueira, a santarena Priscila Castro, Eduardo Dias, no Tributo ao Carnapauxis, e Sebastião Jr. Do Grupo Garantido, a mineira Deborh Bulgarelli, dente outros. Em 2015 a icônica música “Mulheres que Bezem” composta em parceria com Milton Moda se apresentou na Arena do Festival Folclórico de Parintins.

Ao lado de sua esposa, Ádria Góis, com quem dividia a cumplicidade da vida e de intérprete. Wander de Andrade se tornou o maior vencedor de festivais de músicas do Baixo Amazonas, pois foi premiado em todos os festivais da região. Sua obra foi motivo de estudo acadêmico por alunos da UFOPA, pois com apoio incondicional de sua mãe e seus irmãos, trilhou o caminho das artes de maneira apaixonada e se dedicou a temática do imaginário amazônico com uma linguagem Universal.

Foram parceiros, Celso Lima, Nelson Vinente, Miltinho Moda, Eduardo Dias, Wanderley Brandão, José Mário, Sebastião Tapajós, Sérgio Ábalos, José Maria Bezerra e Edimar Andrade.

www.obidos.net.br – Fotos cedidas por Jorge Basília

