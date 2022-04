PrevBarco realiza atendimentos no oeste do Pará, em Óbidos será no período de 9 a 13 de maio

A unidade móvel do INSS, conhecida como PrevBarco, iniciou atendimentos na região do oeste do Pará neste mês de abril, fazendo atendimentos com a população de Prainha, no período de 4 a 8 de abril.

Houve alteração na agenda e depois da redefinição da agenda do PrevBarco, a população de Óbidos receberá os serviços no período de 9 a 13 de maio.

A agência flutuante está estruturada para oferecer atendimento previdenciário às localidades ribeirinhas que não possuam agências fixas, além de garantirem acessibilidade para segurados e beneficiários com deficiência ou mobilidade reduzida.

Dentre os benefícios solicitados, no último ano, o Salário-Maternidade teve a maior procura, com mais de 12% da demanda, seguido dos pedidos de aposentadoria, que somaram quase 1.900 requerimentos.

Em 2022, o PrevBArco ja atendeu 11 cidades no Marajó e na região oeste do Pará serão 17 cidades, neste primeiro semestre.

Confira o cronograma de viagens iniciando neste mês de abril de 2022 no oeste do Pará

CRONOGRAMA ALTERADO

Prainha - 4 a 8 de abril

Vila Curuai – 18 e 19 de abril

Vila Socorro - 21 e 22 de abril

Vila Flexal – 25 e 26 de abril

Curuá – 28 e 29 de abril

Alenquer - 2 a 6 de maio

Óbidos - 9 a 13 de maio

Cachoeira Porteira - 23 e 24 de maio

Oriximirá – 26 de maio a 3 de junho

