Técnicos da Fundação Cultural do Pará querem dialogar com artistas e empresários de Óbidos

A Coordenação de Cultura de Óbidos, que tem como titular Eduardo Dias, informou através de notícia vinculada em Informativo da pasta, que dirigentes do Programa Semear, do Governo do Estado do Pará, que tem o objetivo de promover Cultura, tem agenda de reunião para o dia 14 de abril quinta-feira, às 17h, em local ainda a ser definido.

“Por intermédio do programa Estadual de Incentivo à Cultura SEMEAR, é um importante instrumento da política pública de fomento à cultura que visa estimular a pesquisa e produção no campo artístico cultural através de concessão de incentivo fiscal às empresas que patrocinam a realização de projetos culturais no Estado do Pará.

A Fundação Cultural do Estado do Pará, tem como missão o estímulo a difusão, a mediação e a instrumentalização do Programa SEMEAR entre as instituições públicas e privadas, aos artistas, produtores, empreendedores, realizadores culturais, e principalmente na busca de maior adesão por parte de empresas potentes e fazedores de cultura, no sentido de impulsionar a expressiva riqueza cultural regional associado as empresas de sucesso parceiras de cultura, visando a geração de renda melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento ético, estético e humano.

Está marcado para o dia 14 de abril quinta-feira, às 17h em local ainda a ser definido”.

Fonte: Eduardo Dias.

