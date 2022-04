Santarém faculta o uso de máscaras em todos os ambientes, exceto em locais de saúde

Após avanços sucessivos no cenário epidemiológico do município, o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, assinou na tarde desta terça-feira, 5, o Decreto Municipal Nº 463/2022 - GAP/PMS que faculta o uso de máscaras em todos os ambientes, exceto nos locais de assistência direta à saúde (Hospitais, UPA, UBS, etc).

“Cerca de 98% da população já tomou a 1° dose da vacina contra a covid-19. A 2° dose já ultrapassamos 77% da população. No mês de março, registramos 115 casos positivos. Houve uma redução de 92% no número de óbitos por covid-19", justifica o prefeito.

Em seu artigo 6º, o Decreto Muncipal diz o seguinte: Fica facultado, em todo o território do município de Santarém, o uso de máscara de proteção facial em ambientes abertos ou fechados, salvo nos locais públicos ou privados destinados à assistência direta à saúde.

