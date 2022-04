Em Óbidos, campanha de vacinação contra Gripe está em andamento

Está acontecendo em Óbidos, a Campanha de Vacinação contra a Influenza (Gripe), coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo que nesta primeira etapa começam a ser imunizados idosos e profissionais de saúde de Óbidos.

A Campanha Nacional de Imunização Contra a Influenza 2022, começou na última segunda-feira, 4 de abril. Idosos a partir de 60 anos e profissionais de saúde já podem procurar uma unidade de saúde para se vacinar, na zona urbana do município de Óbidos, todas as UBSs (Unidade Básica de Saúde) estão disponibilizando as doses.

Em Óbidos a expectativa é vacinar 90% do público alvo, no total 5.301 idosos e 466 trabalhadores da área da Saúde estão aptos a receber a vacina. A orientação da Semsa é que as pessoas que se encaixem dentro do público alvo nesta primeira etapa, procure os pontos de vacinação com a carteira de vacina e documento de identificação com foto, lembrando que caso esteja apresentando síndrome gripal, a recomendação é que a pessoa não seja vacinada.

Vale ressaltar que ainda estamos em um período de pandemia, e por isso é importante se imunizar contra a influenza uma vez que os sintomas da doença são parecidos com a os sintomas da Covid-19.

Fonte: Comunicação/Pmo