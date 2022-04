Vara do Trabalho de Óbidos divulga Aviso para localizar herdeiros de trabalhador

A Vara do Trabalho de Óbidos, que tem como titular a Juíza Titular da Vara do Trabalho de Óbidos, Dra. Meise Oliveira Vera dos Anjos, e no interesse do Processo 0020000-83.1996.5.08.0108, em que são Reclamantes: FRANCISCO GARCIA MENDES E OUTROS e Reclamada: HAMOY & CIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, está convocando os herdeiros e parentes de MANOEL ANTONIO CORDEIRO, filho de IOLANDA CORDEIRO, para que entrem em contato com a Justiça do Trabalho para tratar de assuntos de seu interesse.

