A imagem peregrina de Sant´Ana visitará Manaus, Belém, Macapá e Santarém

Confira a Programação da Peregrinação de Sant´Ana 2022.

A Coordenação da Festividade de Senhora Sant´Ana 2022, que tem a frente Gico Amaral, divulgou neste sábado, dia 09, a programação da Peregrinação de Sant´Ana 2022, que visitará cidades, onde a colônia de obidenses e devotos da padroeira dos obidenses é grande, iniciando pela Capital Baré, Manaus, no Amazonas, chegando naquela cidade, no dia 08 de maio.

Além de Manaus, a Padroeira dos obidenses visitará, Belém do Pará, Macapá, capital do Amapá e Santarém, retorna para Óbidos no dia 02 de julho.

Lembrando que a Festividade de Sant´Ana 2022 acontecerá de 10 de julho, quando acontece o Círio e irá até o dia 26 de julho.

PEREGRINAÇÃO DE SANTANA 2022.

MANAUS:

- Viaja para Manaus dia 06/05, chegando dia 08/05, peregrina em Manaus até Dia 29/05.

BELÉM E MACAPÁ

- Segue Para Belém do Pará dia 30/05, peregrina entre Belém e Macapá até o dia 25/06.

SANTARÉM

- Segue Para Santarém dia 26/06, permanecendo até dia 01/07.

ÓBIDOS

- Chegada em Óbidos dia 02/07.

www.obidos.net.br