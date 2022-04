Missa de Domingo de Ramos foi celebrada em Óbidos

Aconteceu neste domingo, dia 10 de abril, na Catedral de Sant´Ana, em Óbidos, a tradicional Missa de Domingo de Ramos, celebrada pelo Bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo, dando início a Semana Santa, em vista do Tríduo Pascal. Este dia relembra a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, quando foi saudado com galhos de palmeira - conhecido como ramos.

Com os Ramos nas mãos, seguimos os passos de Jesus em sua entrada em Jerusalém e em seu percurso rumo a cruz. A solene liturgia nos introduz na Semana Santa, centro do grande acontecimento da nossa fé: o mistério da paixão, morte e ressureição do Senhor. Acolhamos e bendigamos aquele que, sendo Deus vem a nós como humilde servidor.

Domingo de Ramos

O Domingo de Ramos foi a entrada “solene” de Jesus em Jerusalém, um prelúdio de Suas dores e humilhações. Jesus nos ensina-nos que a luta de Cristo e da Igreja, e consequentemente a nossa também, é a luta contra o pecado, a desobediência à Lei sagrada de Deus que hoje é calcada aos pés até mesmo por muitos cristãos que preferem viver um cristianismo “light”, adaptado aos seus gostos e interesses e segundo as suas conveniências. Impera como disse Bento XVI, a ditadura do relativismo.

FOTOS...



www.obidos.net.br – Fotos de Odirlei Santos