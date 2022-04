NOTA DE FALECIMENTO: Adeus ao nosso amigo Edinaldo Mousinho (BOTTO)

E com muita tristeza que comunicamos o falecimento do obidense, amigo e irmão Edinaldo Amaral Mousinho, conhecido pelos amigos como BOTTO. Edinaldo estava internado em um hospital em Belém do Pará, o qual veio a óbito nesta segunda-feira, dia 18 de abril de 2022.

Botto era um apaixonado torcedor do Remo e foi também, por muitos anos, promotor do Baile dos Pauxis, que todo ano era realizada em Belém do Pará, na véspera do írio de Nazaré, onde a colônia de obidenses se confraternizavam.

Nossos corações e mentes choram de dor, porque o Botto era amado por todos nós, mas sua presença em nossas vidas estará presente hoje e por toda a eternidade.

Rogamos a Deus que o Botto seja bem recebido em sua nova morada, por todos os amigos do plano espiritual e que o guarde no seu lugar merecido, pelo que plantou nesta vida terrena.

Nossas condolências aos familiares, filhos, irmãos, sobrinhos, primos e a todos que o tinham como amigo.

Vá em Paz Amigo Botto!

Comunicamos que o velório de corpo presente será realizado na Capela da Saudade, localizada na Trav. Domingos Marreiros 1536, entre Tv 3 de Maio e Tv 14 de Abril, Belém – Pará, a partir das 8h da manhã de hoje (18). O funeral sairá às 16hs para fins de sepultamento no Cemitério Recanto da Saudade.

Algumas fotos do Botto com os amigos.



