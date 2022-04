Ufopa abre concurso para docentes em seis campi, com vaga para Óbidos

Inscrições começaram na sexta, 22, com vaga para Santarém, Óbidos, Itaituba, Juruti, Oriximiná e Monte Alegre.

A Ufopa, por meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), lançou edital de concurso para provimento de cargos de professor da carreira do magistério superior para o quadro permanente da Universidade.

O processo seletivo de provas e títulos oferece 12 vagas, em regime de 40 horas semanais de trabalho em tempo integral, com dedicação exclusiva às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional.

As etapas envolvem prova escrita, didática, prova de memorial, projeto de atuação profissional, além de julgamento de títulos, todas valendo pontuação máxima de até 10 pontos. As provas serão realizadas nas dependências dos campi, nas respectivas cidades para as quais as vagas são destinadas, ou seja, Santarém, Óbidos, Itaituba, Juruti, Oriximiná e Monte Alegre.

Inscrições

O período de inscrições do dia 22 de abril até as 23h59 de 22 de maio de 2022. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o título do candidato: R$ 140,00 para doutor; R$ 120,00 para mestre; e R$ 100,00 para especialista.

- Mais informações e edital AQUI.

FONTE: Comunicação/Ufopa