Casos de covid-19 voltam a aumentar em Óbidos e vacinação é intensificada

Nesta sexta-feira, dia 22, a Secretaria Municipal de Saúde - Semsa divulgou mais um Boletim dos casos de Covid-19 em Óbidos, o qual registrou 5 novos casos, depois um bom tempo em baixa. Registrou também 01 caso de internação, lembrando que há mais de um mês estava sem registros de internação.

Neste boletim semanal foram anotados 05 casos de covid-19, com zero óbitos. Existe 01 pessoa internada. Em Casa 08. Houve 162 óbitos no total e Recuperados 8.011. Ao todo 8.182 pessoas já foram confirmadas com covid-19. O boletim informa também que 07 pessoas estão sendo monitoradas.

Vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde – Semsa divulgou também o Boletim de Vacinação, sendo que 74,93% dos obidenses já estão imunizadas com a 2ª dose e 30,38% (14.632 pessoas), já fizeram a 3ª dose.

A Sensa também divulgou o calendário de vacinação contra covid-19, para todas as doses, intensificando a imunização para evitar uma nova onda de Covid-19 no município.

Portanto, vacine-se, a pandemia ainda não acabou!

