Feira do Produtor é referência para os consumidores obidenses

A Feira do Produtor de Óbidos já vem funcionando nas proximidades do Quartel de Óbidos, Avenida Dom Floriano, Bairro Centro, há bastante tempo, local onde os produtores rurais da várzea e da terra firme têm a oportunidade de comercializar seus produtos diretamente com a população obidense e como podem observar nas imagens, os produtos são bastantes diversificados.

A Feira do Produtor funciona de quarta a sexta-feira e oferece uma série de produtos, como: farinha, macaxeira, frutas de várias espécies, verduras, beijus de várias espécies, doces de várias espécies, tucupi, jambu, entre outros produtos.

Além dos produtos, na Feira você pode apreciar um café bem regional, com beiju pé de moleque e cica, tapioquinha, macaxeira cozinha, cará roxo, batata doce, etc. No almoço, além das iguarias, são servidos legumes fresquinhos, suco de fruta, farinha bem torrada e como sobremesa, você pode encontrar doces e geleias.

Para muitos obidenses que vivenciaram a Feira, o espaço guarda em si as melhores recordações, seja pelos aromas ou sabores de tudo que nos remete aos bons momentos.

