Profissionais da Educação de Óbidos passam por treinamento de primeiros socorros

A capacitação é baseada na Lei Lucas, que desde 2018 torna obrigatório o conhecimento de Primeiro Socorros por profissionais da educação básica infantil.

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), está realizando nos dias 27 e 28 de abril, no Salão Paroquial, uma capacitação voltada aos profissionais da Rede Municipal de Ensino. A capacitação conta com a parceria dos militares do 4º Grupamento de Bombeiros Militar do Pará (4º GBM) e tem como objetivo principal às técnicas de primeiros socorros.

A proposta da capacitação é baseada na lei 13.722 de 04 de outubro de 2018, que torna obrigatória a aplicação de cursos que preparem os professores e funcionários de escolas, públicas e privadas, de ensino infantil e básico no atendimento de primeiros socorros aos estudantes. “Nossa solicitação junto aos Bombeiros de Santarém visa garantir a segurança aos estudantes dentro do ambiente escolar com treinamento em primeiros socorros e essa formação está aberta a todos que queiram participar”, enfatizou a secretária de educação Maria Zilda.

De acordo com a coordenadora de Educação Física da Semed, Conceição Campos, a proposta é capacitar os profissionais da educação, principalmente de educação física para atendimentos emergenciais. “O professor precisa ter conhecimento de como proceder em primeiros socorros, acontecem vários incidentes, na nossa grade curricular nós não temos essa disciplina, por isso a necessidade desta capacitação”, frisou a coordenadora.

Durante a capacitação os profissionais do 4º GBM trabalharam com orientações básicas visando a prevenção de traumas e atendimento emergencial seguro. “A gente veio aqui passar os conhecimentos para que eles possam dar uma primeira resposta e ajudar uma criança ou alguém que se acidente durante uma prática esportiva ou dentro do ambiente escolar, como Óbidos não possui um Grupamento do Corpo de Bombeiros é muito importante os profissionais da educação terem esse conhecimento”, ressaltou o sargento Jeferson Oliveira.

