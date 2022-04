Ciclofaixa começa a ser instalada na Orla de Santarém

Iniciou na manhã desta sexta-feira, 28, em Santarém, a instalação da ciclofaixa no calçadão da orla da cidade. O sistema permitirá que os ciclistas utilizem o espaço para a pratica da atividade com maior segurança e autonomia.

A ciclofaixa, que está sendo instalada pela Prefeitura, terá uma faixa na cor vermelha, terá 2 metros de largura e contará também com duas faixas menores, uma de cada lado, para indicar e sinalizar a área.

A implantação da ciclo faixa na Orla, faz parte do projeto de urbanização que começou em 2020 e a execução da obra está a cargo da empresa vencedora da licitação 'Moita & Pessoa Serviços de Construção Ltda.'

De acordo com o presidente da associação de ciclistas de Santarém, a criação da ciclofaixa, é de grande importância para manter a segurança de todos os praticantes da modalidade.

"Nós temos um grande número de pessoas na prática do ciclismo em Santarém. São famílias, jovens, crianças, que precisam de um espaço que nós já estávamos buscando, para que possam pedalar em segurança. Acreditamos que não teremos conflitos de espaço, porque há bastante espaço na nova calçada para os pedestres e há um espaço delimitado para o ciclista que com certeza estarão aproveitando melhor a paisagem da nossa orla, que por sinal ficou muito bonita e agradável.", afirmou Alfredo Barreto.

A ideia da criação de uma ciclofaixa no calçadão da Orla, foi pensada na segurança de todos os transeuntes, visto que a circulação dos ciclistas na pista da Avenida Tapajós e na calçada inferior da pode trazer risco a vida dos praticantes.

"É um espaço que foi todo pensado e planejado visando dar mais conforto e segurança não só aos ciclistas, mais também para todas as pessoas que utilizam a orla. Nós colocamos a ciclofaixa na parte de cima do calçadão pensando no espaço de todos, não seria viável subtrair dois metros da avenida tapajós para por a faixa, sabendo que isso com certeza prejudicaria o trânsito naquele trecho, e em uma obra tão importante para Santarém, não teríamos como deixar os ciclistas fora desse planejamento.”, firmou o Secretário Municipal de infraestrutura, Daniel Simões.

Reta final das obras:

Prestes a ser inaugurada, a orla de Santarém já é considerada a maior entre todas as orlas do oeste paraense. Com inauguração marcada para o início do mês de maio.

A obra tem convenio com o Governo do Estado e está 93% concluída. O projeto está orçado no valor de R$9.938.758,88 (nove milhões, novecentos e trinta e oito mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

Na etapa de finalização dos serviços, a empresa está terminando a instalação e acabamento em ladrilho, colocação dos bancos, lixeiras e pintura da ciclofaixa.

Fonte: Comunicação/PMS