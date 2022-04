Em Oriximiná, Círio Fluvial de Santo Antônio volta a ser realizado no formato tradicional

A Paróquia de Santo António de Pádua, em Oriximiná, divulgou comunicado informado que neste ano de 2022, o retorno do Círio Fluvial de Santo Antônio de Pádua, no formato tradicional, o qual terá sairá da Comunidade de Jacupá e terá como tema: “ Santo Antônio, educador da Fé”.

Veja o Comunicado:

Queridos irmãos e irmãs da Paróquia de Santo Antônio - Oriximiná/ Pará.

Paz e Bem!

Neste ano de 2022, com o coração transbordante de alegria e gratidão ao criador, estamos comunicando o retorno do Círio Fluvial em honra ao Santo Antônio de Pádua.

Seguindo as orientações da Campanha da Fraternidade no Brasil (CNBB), foi escolhido como Tema: SANTO ANTÔNIO, EDUCADOR DA FÉ, o Tema nos motiva a crescer no maior e melhor Dom gratuito que recebemos de Deus que é a fé. E assim, superar as divisões, cultivando em nós a concórdia, a União e a solidariedade.

Pelo do Batismo somos convocados a apresentar Jesus Cristo ao mundo através de nosso testemunho diário de conversão. Que Santo Antônio nos ajude a nos educarmos na fé, pondo para fora o que há de melhor em nós, para superarmos os desafios das tentações do mal através do exercício da esperança e da caridade. Confiantes em estarmos colaborando com o projeto pedagógico do Pai que é apresentar Jesus ao mundo, convidamos você a sua família para participar deste encontro de confraternização que é o Cirio Fluvial e as demais noites de festejo.

Que a chama do Espírito Santo de Deus nos aqueça e faça brotar em nós o que há de melhor para estarmos dispostos ao serviço educacional e profético. Deus lhe abençoe, ótimo Círio.

Santo Antônio. Rogai por nós

Veja o anúncio com o Pároco Frei João Santiago

Informações: Paróquia Santo Antônio/Oriximiná