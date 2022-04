Em Óbidos, foi lançado o Cartaz da Festividade de Sant´Ana 2022

A Festividade de Sant´Ana 2022, padroeira de Óbidos, acontecerá no período de 10 a 26 de julho, sendo que neste sábado, dia 30 abril de 2022, aconteceu o lançamento do Cartaz da Festividade.

A cerimônia de lançamento do Cartaz ocorreu durante missa celebrada por Dom Bernardo, Bispo da Diocese de Óbidos, na Catedral de Sant´Ana, que iniciou as 19h, com transmissão AO VIVO pelas redes sociais.

Durante a missa Dom Bernado comentou: “Estamos felizes de estar aqui para apresentar o Cartaz da Festividade de Senhora Sant´Ana 2022. Queria agradecer aos coordenadores aqui presentes, pela coragem, esforço e por tudo aquilo que estão fazendo para a realização da Festividade. Rogo para que possamos fazer este ano uma bela festa para a senhora Sant´Ana”.

Ao final da Missa, Dom Bernardo chamou a Coordenação da Festividade 2022, quando Gico Amaral e demais componentes da Coordenação, foram até o altar carregando a imagem peregrina de Senhora Sant´Ana, acompanhada por uma banda, a qual foi colocada no altar. As luzes da Catedral foram apagadas e um jogo de luz mostrou pontualmente o Cartaz que foi exposto no alto do mezanino.

Em seguida, foi feito a apresentação por Aucimário Santos, autor do Cartaz, que descreveu cada item contido no mesmo, que este ano terá como tema: “Na esperança, nós já fomos salvos”. O Cartaz ficou exposto no alto do mezanino da Catedral de Sant´Ana.

Diretoria da Festividade 2022

Este ano a Diretoria da Festividade é composta por uma equipe, tendo como presidentes o casal: Gico Amaral e Emília Amaral, e Componentes da Coordenação: Luis Alberto Bentes, Betânia Iudice, Maranon Rocha, Lourdes Bentes, Francisca Gercilene Amaral, Roberto Romero, Márcio Pinto, Milena Pinto, Aucimário Santos e Melinda Savino.

DESCRIÇÃO DO CARTAZ

CARTAZ FESTIVIDADE DE SENT’ANA 2022

O Cartaz da Festividade de Senhora Sant’Ana 2022, foi criado pelo obidense Aucimário Ribeiro dos Santos e teve como fonte de inspiração o tema da Festividade de Senhora Sant’Ana 2022, qual seja: “NA ESPERANÇA NÓS JÁ FOMOS SALVOS”. O tema foi extraído do versículo bíblico, Romanos 8,24, e coaduna, combina com o momento atual pelo qual estamos passando, o qual podemos classificar como um momento de retomada, visto quer após longos meses de incertezas, tristezas, desespero, no qual só nos restava ter muita fé e esperança, posto que o porvir se mostrava incerto e duvidoso, eis-nos aqui, voltando a ter esperanças de um futuro cheio de luz, prosperidade, felicidade, etc.

Voltando a poder desfrutar da convivência fraterna e salutar dos irmãos, após um período de aproximadamente um ano e meio, no qual tivemos que nos adaptar e repensar nossa forma de vida adotando medidas drásticas de distanciamento social, higiene pessoal, usando máscaras, e etc.

O cartaz traz ao centro e em destaque a imagem de Senhora Sant’Ana, a excelsa e doce mãe da Virgem Maria, exemplo a ser seguido, verdadeiro exemplo de esperança, eis que sua paciência e a resignação com que sofreu junto a seu esposo São Joaquim devido a sua esterilidade e idade avançada, a levaram ao prêmio de ser a escolhida para ser a genitora de Maria a Mãe de Jesus, por obra do poder divino. Sant’Ana, em hebraico significa graça.

A imagem de Senhora Sant’Ana encontra-se envolta por raios de sol da cor amarela que é associada ao fogo e aos processos de purificação transcritos na Bíblia. A cor amarela desperta, traz leveza, descontração, otimismo, simboliza criatividade, juventude e alegria, representa a fé e a Glória de Deus, unção e alegria.

Ao fundo do cartaz observa-se a fachada da Catedral de Sant’Ana em transparência, símbolo maior da religiosidade de nosso povo.

Ladeando a imagem da Padroeira, rabiscos de mãos unidas em oração que simbolizam todos nos fieis devotos de Senhora Sant’Ana. O ato de juntar as mãos tem um simbolismo de submissão e de súplica. No período do império romano, durante as guerras um soldado poderia pedir clemência ao seu adversário juntando as mãos. Por isso, acredita-se que daí é que surge a prática de rezar com as mãos juntas. As mãos juntas são frequentemente usadas como um símbolo de oração, para pedir algo com “fé”. Na cultura japonesa, as mãos juntas são usadas para pedir desculpas ou agradecer.

Ao fundo de toda a extensão do Cartaz pode-se perceber a predominância da cor laranja que significa alegria, vitalidade, prosperidade e sucesso. É uma cor quente resultado da mistura das cores primárias vermelho e amarelo. Está associada à criatividade, pois o seu uso desperta a mente e auxilia no processo de assimilação de novas ideias. Na bíblia a cor laranja é descrita como Fogo de Deus e Libertação.

No alto, centralizado o dizer Festividade de Sant’Ana, trazendo do lado direito o brasão da Diocese de Óbidos.

Que inspirados no exemplo de Senhora Santana, aprendamos a exercitar nossa esperança e confiança em Deus.

