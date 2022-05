Em Óbidos, Palco Wander de Andrade foi inaugurado na Pracinha do Ó

Aconteceu na noite deste sábado, dia 30 de abril, a inauguração do palco Wander de Andrade (in memoriam), na Praça Frei Rogério, em Óbidos, popularmente conhecida como Pracinha do Ó.

A inauguração foi uma realização da Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) e teve como objetivo homenagear o professor, compositor, cantor e poeta obidense Wander de Andrade (in memoriam).

A programação contou com a presença de familiares como a esposa, cantora e compositora Adria Goes, parceira de vida e arte de Wander de Andrade, além de grandes artistas e amigos.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5000-em-obidos-palco-wander-de-andrade-foi-inaugurado-na-pracinha-do-o#sigProId689fb436cc View the embedded image gallery online at:

Informações_Cominicação/Pmo