Em Óbidos, Dia do Trabalhador teve Carnapauxis fora de época

Este ano de 2022, foi mais um ano que não houve o Carnapauxis em Óbidos na época certa, por conta da Pandemia. Consequentemente, não teve um dos mais irreverentes blocos de Carnaval de Óbidos: o Bloco Pai da Pinga, que todas as segundas-feiras, saía pelas ruas de Óbidos amimando o pré – Carnapauxis, dias que antecede os dias oficiais do Carnaval.

Neste 1º de maio, Dia do Trabalhador, o povo amante do Carnapauxis pode matar um pouco de saudade do Bloco Pai da Pinga fora de época, que saiu pelas Ruas de Óbidos arrastando uma multidão. O Bloco saiu de sua concentração, Bar do Cachorrão, Bairro de Santa Terezinha, por volta da 18h30 em um percurso bastante longo, até a Praça da Cultura, onde aconteceu a dispersão.

Na Praça da Cultura, a Banda Lazer já estava preparada para amimar o foliões que lotaram toda extensão da Praça, onde aconteceu uma grande festa, que rolou até as 23 horas.

Muitos orixinaenses prestigiaram o arrastão do Bloco Pai da Pinga, que vieram especialmente para curtir o Carnapauxis fora de época, que foi organizado pela Prefeitura de Óbidos, através da Secretaria de Cultura e demais secretarias.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade