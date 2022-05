Lideranças Quilombolas, Ribeirinhas, Assessoria da Malungu e MP se reúnem em Óbidos

Aconteceu neste domingo, dia 1º de Maio, Dia do Trabalhador, reunião entre as lideranças das Comunidades Quilombolas, Ribeirinhas, juntamente com a Assessoria da Malungu - Regional do Baixo Amazonas, na pessoa do senhor Douglas Sena, com o Ministério Público Estadual.

A Reunião também contou com a presença da Dra. Lilian Braga - Promotora de Justiça, Coordenadora do "Núcleo de Proteção e Igualdade Racial, Professor Marcelino Conti, da Universidade Federal Fluminense.

O objetivo da reunião foi discutirem assuntos relacionados às comunidades e Territórios quilombolas e Assentamentos Agroextrativistas que estão afetados diretamente pela construção da Linha de Transmissão 230 KV, assim como, demais comunidades Quilombolas do município de Óbidos.

Conforme informação de Douglas Sena, recebidas as demandas e providenciados os devidos encaminhamentos, urge a necessidade de realização de uma Reunião/Audiência Pública, com convocação de todos os entes diretamente envolvidos nas questões, para que, em assumidos suas devidas responsabilidades, sejam prestados os esclarecimentos às comunidades e implementadas as devidas resoluções para equalização das demandas apresentadas.

