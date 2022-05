Enchente em Óbidos chega à marca dos 8,33m e pontes são construídas em ruas inundadas

Os ribeirinhos do Rio Amazonas há séculos convivem com as enchentes neste período do ano, época em que o maior rio do mundo e seus afluentes enchem e alagam as regiões de várzeas, causando muitos transtornos às populações.

Óbidos, no Baixo Amazonas, vem sofrendo com as grandes enchentes dos últimos anos, assim como outras cidades ribeirinhas da região, como Oriximiná, Juruti, Alenquer, etc.

A Defesa Civil de Óbidos divulgou nesta terça-feira, dia 03, mais um Boletim do Nível do Rio Amazonas, chegando a marca dos 8,33m, faltando 27cm para chegar a grande enchente de 2009, que chegou a marca de 8,60m, no final de maio daquele ano.

Ruas do Centro comercial de Óbidos já estão inundadas, como também as Ruas que margeio o Laguinho Pauxis, onde já se vê uma extensão muito grande de pontes construída pela Prefeitura de Óbidos, para facilitar a circulação das pessoas por essas áreas alagadas e evitar maiores transtornos.

As fotos seguintes são desta terça-feira, dia 03, em Ruas que margeia o Laguinho Pauxis.

FOTOS.....



